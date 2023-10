Starke Quartalsberichte mehrere Grossbanken aus den USA haben am letzten Handelstag der Woche für eine freundliche Tendenz an den Börsen geführt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,61 Prozent auf 33 840 Punkte. Damit zeichnet sich eine gute Börsenwoche mit einem Gewinn von 1,3 Prozent ab. Am Vortag hatte der Dow noch nachgegeben, belastet von über den Erwartungen liegenden Inflationsdaten. Nun aber sorgen die Geschäftsberichte der Banken wieder für gute Stimmung unter den Investoren.

13.10.2023 16:10