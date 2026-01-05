Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte gesetzt. Am Montag im frühen Handel profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann derweil in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent auf 48.784 Punkte und näherte sich dem Rekordhoch von Mitte Dezember stark an.