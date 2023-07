Überwiegend positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Unternehmen haben am Freitag den US-Börsen weitere Gewinne beschert. Der Dow Jones Industrial legte um 0,50 Prozent auf 34 568,75 Punkte zu. Damit deutet sich für den New Yorker Leitindex ein Wochengewinn von rund 2,5 Prozent an.

14.07.2023 16:22