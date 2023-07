Überwiegend positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Unternehmen haben am Freitag den US-Börsen weitere Gewinne beschert. Der Dow Jones Industrial legte um 0,26 Prozent auf 34 484,63 Punkte zu. Damit deutet sich für den New Yorker Leitindex ein Wochengewinn von gut 2 Prozent an.

14.07.2023 16:47