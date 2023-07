An der S&P-500-Spitze zogen die Anteilscheine von Activision Blizzard um gut elf Prozent an. Microsoft ist der Übernahme des Videospiele-Riesen ein grosses Stück näher gerückt. Ein Richter in San Francisco wies den Antrag der US-Regierung ab, das Geschäft mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Microsoft denkt nun über neue Zugeständnisse an die britische Wettbewerbsaufsicht CMA nach. Die Papiere des Software-Konzerns gaben leicht nach.