Im Dow zählten der Netzwerk-Ausrüster Cisco und das IT-Urgestein IBM am Montag mit Gewinnen von jeweils mehr als drei Prozent zu den besten Werten. Für den Baumaschinenhersteller Caterpillar ging es als Spitzenreiter um 4,5 Prozent hoch. Im Nasdaq 100 reihten sich AMD und Intel sowie weitere Chiphersteller mit deutlichen Kursaufschlägen weit vorne ein.