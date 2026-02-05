Eli Lilly , die am Vortag nach einem starken Ausblick noch um etwas mehr als 10 Prozent hochgesprungen waren, gaben diese Gewinne wieder fast vollständig ab. Zuletzt stand ein Minus von 8,0 Prozent zu Buche. Als Auslöser galt ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über eine im Vergleich zu den Abnehmmedikamenten von Eli Lilly und Novo Nordisk günstigere Konkurrenz durch das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers . Dessen Papiere legten an der Nyse um 3,0 Prozent zu./ck/he