Ob die Kurse an ihre am Mittwoch nach anderthalb Handelstagen abgebrochene Erholung anknüpfen können, bleibt aber abzuwarten. «Die Tendenz, Aktien in sich erholende Kurse hinein zu verkaufen, überwiegt weiterhin», warnte ein Händler. Nach der Stabilisierung am Dienstag hatten die führenden US-Indizes anfängliche Gewinne nicht halten können und nur knapp über ihren Tagestiefs geschlossen, ein Zeichen für die Verkaufsbereitschaft der Anleger.