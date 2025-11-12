An den US-Aktienmärkten favorisieren die Anleger auch am Mittwoch wieder die Standardwerte. Die wichtigsten Indizes starteten positiv in den Handel. Der Dow Jones Industrial stellte nach einigen Tagen Pause wieder einen Rekord auf. Im frühen Handel legte er um 0,75 Prozent auf 48.286,20 Punkte zu und übertraf damit seine bisherige Bestmarke, die er Ende Oktober bei 48.040 Punkten erreicht hatte.