Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 48.717 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,8 Prozent an. Auch die Monatsbilanz wäre mit minus 0,4 Prozent negativ. Der marktbreite S&P 500 büsste am Freitag 0,9 Prozent auf 6.844 Zähler ein.