Nach der kleinen Erholung zur Wochenmitte hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder spürbar nachgegeben. Für Verunsicherung sorgten zum einen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Zum anderen fielen jüngste Arbeitsmarktdaten überraschend robust aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatte sich in der vergangenen Woche nicht verändert. Beides weckte Inflationssorgen und liess die Renditen am Anleihenmarkt entsprechend weiter steigen.