Zwar wird auch in den USA am Karfreitag nicht gehandelt, Konjunkturdaten werden aber veröffentlicht. Im Fokus dürfte das Inflationsmass PCE stehen, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird. Da dieser zum Grossteil auf bereits bekannten Verbraucher- und Produzentenpreisen beruht, lässt sich der PCE-Deflator recht gut im Voraus schätzen, hiess es in einer Vorschau der Commerzbank. Die Experten rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg.