Die US-Aktienmärkte haben am vorletzten Handelstag des Jahres ihre deutlichen Anfangsverluste im Handelsverlauf reduziert. Aktuelle Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Kurse. So ist der Chicago-Einkaufsmanagerindex für Dezember schlechter als erwartet ausgefallen. Dagegen ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe im November unerwartet deutlich gestiegen. Unternehmensnachrichten sind an diesem Montag rar.