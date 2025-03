In den Fokus rückten die Aktien von Gamestop , die um knapp 15 Prozent nach oben sprangen. Der Videospiele-Händler steigerte seinen Nettogewinn im vierten Quartal deutlich und setzt bei seiner neuen Investmentstrategie auf den Bitcoin. Das Unternehmen kündigte an, künftig einen Teil seiner Barmittel in dieser Kryptowährung anzulegen.