Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 25.514 Punkten ganz leicht unter der Gewinnschwelle. Er knüpfte damit an seine relative Schwäche der vergangenen Tage an, die damit begründet wird, dass Anleger die vom Megatrend Künstliche Intelligenz getriebenen Bewertungen hinterfragen. Aus der Gruppe der sieben bekanntesten Tech-Riesen bewegten sich am Mittwoch die meisten im Minus, das bei Meta mit 2,3 Prozent am grössten war. Auch Alphabet rutschten nach einem anfangs nochmal knappen Rekord mit 1,7 Prozent ins Minus. Stabil zeigten sich nur Microsoft und Apple.