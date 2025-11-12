Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,17 Prozent auf 25.490,99 Zähler. Er knüpfte damit an seine zuletzt schwächere Entwicklung an, die damit begründet wird, dass Anleger die vom Megatrend Künstliche Intelligenz getriebenen Bewertungen hinterfragen. Aus der Gruppe der sieben bekanntesten Tech-Riesen bewegten sich am Mittwoch zuletzt alle im Minus, das bei Tesla , Meta und Alphabet mit bis zu 1,7 Prozent am grössten war.