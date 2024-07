Der Dow Jones Industrial ist am Mittwoch erstmals über 41.000 Punkte geklettert. Zuletzt verzeichnete der US-Leitindex einen Anstieg um 0,21 Prozent auf 41.042,14 Punkte. Damit verringerte er seinen seit Jahresbeginn deutlichen Rückstand auf die anderen Indizes weiter. Am Vortag hatte der Dow mit plus 1,85 Prozent den grössten Tagesgewinn seit Anfang Juni eingefahren.