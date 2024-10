An den New Yorker Börsen geht die Rekordjagd am Montag weiter. Der marktbreite S&P 500 stellte gleich zu Beginn eine Bestmarke auf. Zuletzt notierte er 0,74 Prozent höher bei 5.858.16 Punkten. Etwas länger brauchte der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach einem schwachen Handelsauftakt ins Plus drehte und zuletzt um 0,41 Prozent auf 43.039,99 Punkte zulegte. Damit notierte er erstmals über 43.000 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,81 Prozent auf 20.436,71 Punkte an. Damit fehlt ihm noch ein Stück zu seinem gut drei Monate alten Rekordhoch.