Am Markt richtete sich der Fokus darauf, dass sich der Preisauftrieb im November in den USA im November wie erwartet etwas verstärkt hat. «Der Anstieg der Inflationsrate dürfte die Fed nicht davon abbringen, in einer Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Der Leitzins liegt noch immer deutlich über der Inflationsrate. Damit sind die US-Währungshüter in einer komfortablen Situation», kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in einer ersten Reaktion./tih/nas