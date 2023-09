Am Montag verlor der Dow Jones Industrial im frühen Handel 0,23 Prozent bei 33 885,48 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 4316,72 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte kaum verändert bei 14 695,71 Zählern. Die vergangene Woche war am New Yorker Aktienmarkt sehr schwach verlaufen.