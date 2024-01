Die US-Aktienmärkte haben am Freitag an ihre jüngste Aufwärtsbewegung angeknüpft. Die Standardwerte an der Wall Street dürften dabei von unerwartet guten Quartalszahlen des Versicherungsriesen Travelers profitieren. Der Optimismus über die Gewinnaussichten sollte dazu beitragen, dass auch der Technologiesektor stark bleibt. Neue US-Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus.

19.01.2024 16:57