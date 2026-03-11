Freude kam auch bei den Aktionären von Unifirst auf. Der Bekleidungshersteller Cintas will den Uniformverleiher übernehmen und zahlt 310 US-Dollar je Aktie in bar sowie eigenen Papieren. Die Anteilsscheine von Unifirst schnellten um gut acht Prozent auf knapp 280 Dollar nach oben. Cintas machten anfängliche Verluste schnell wett und stiegen zuletzt um mehr als zwei Prozent./la/mis