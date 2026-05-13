Börsianern zufolge wird darüber hinaus darauf gehofft, dass die KI-Rally bei Unternehmen aus den Chip- und Speicherbranchen in Zeiten des knappen Angebots dieser Produkte noch mehr Aufwärtspotenzial bietet. So zogen Micron um fast 5 Prozent und Marvell Technology um gut 10 Prozent an. Die für grosse Schwankungen bekannten Titel von Wolfspeed , in die seit Tagen schon neue Kursfantasie gekommen ist, schnellten um fast 14 Prozent hoch.