Vor dem Hintergrund aktueller Quartalszahlen grosser Unternehmen haben sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street nachgaben, notierten die Technologietitel an der Nasdaq im Plus. Unterdessen bleibt die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt robust. In der vergangenen Woche fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend weiter. Die Hoffnung auf Zinssenkungen bekommt dadurch einen Dämpfer.