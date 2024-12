Die Papiere des weltgrössten Online-Händlers Amazon knüpften an ihre Gewinnserie aus der «Black Week» an und verteuerten sich am umsatzstarken «Cyber Monday» um 1,2 Prozent. Für die Titel des angeschlagenen Halbleiterkonzerns Intel ging es zunächst deutlich aufwärts, nachdem der Rücktritt von Unternehmenschef Pat Gelsinger bekannt geworden war. Im späteren Handelsverlauf gaben sie jedoch den Grossteil der Gewinne ab und notierten zuletzt nur noch 0,2 Prozent höher.