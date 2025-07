Die im Privatbesitz befindliche italienische Ferrero will das abgespaltene US-Cerealien-Geschäft des Frühstücksflocken-Herstellers Kellanova kaufen. Für jede Aktie von WK Kellogg sollen 23 Dollar je Aktie in bar gezahlt werden. Der Firmenwert wurde mit 3,1 Milliarden US-Dollar angegeben. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die WK-Kellogg-Aktie sprang um 30,5 Prozent auf knapp unter 23 Dollar hoch. Am Mittwoch hatte das «Wall Street Journal» bereits über eine mögliche Übernahme berichtet. Daraufhin war das WK-Kellogg-Papier im nachbörslichen Handel um mehr als 50 Prozent nach oben gesprungen.