Unter den Einzelwerten standen nach wie vor die Aktien von Intel im Fokus. Dieses Mal sorgte der Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank für einen Kurssprung von 11 Prozent. Ein Börsianer begründete den überraschenden Schritt der Japaner mit deren Interesse, ihre US-Aktivitäten mithilfe eines angeschlagenen Unternehmens auszubauen und gleichzeitig die eigenen Chip-Ambitionen voranzutreiben. Am vergangenen Donnerstag und Freitag hatten Gerüchte über eine mögliche Staatsbeteiligung den Intel-Kurs angetrieben. Am Montag hatten Spekulationen, dass dabei unter anderem die Umwandlung einiger oder aller bislang erhaltenen staatlichen Zuschüsse aus dem sogenannten «Chips Act» in Eigenkapital erwogen werde, zu Gewinnmitnahmen geführt.