Am US-Aktienmarkt haben am Dienstag vor allem Technologiewerte geschwächelt. Für Standardwerte ging es überwiegend leicht nach oben. Insgesamt jedoch halten sich die Anleger derzeit an der Seitenlinie und warten auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Vor allem die Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitag wird mit Spannung erwartet. Durchwachsene Daten vom US-Immobilienmarkt gaben keine klaren Impulse.