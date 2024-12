Die anderen New Yorker Indizes, die zuletzt deutlich besser dastanden als der Dow, knüpften am Mittwoch dagegen an ihren schwachen Vortag an. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,13 Prozent auf 6.042,45 Punkte und der Nasdaq 100 lag mit 0,47 Prozent im Minus bei 21.897,69 Zählern. Er bleibt damit auf Tuchfühlung zu seinem Rekord./tih/men