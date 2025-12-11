Ein Dow Jones Industrial auf dem Weg zum Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Börsen sind am Donnerstag unterschiedlich in den Handel gegangen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um 1,4 Prozent nach unten auf 25.409 Punkte.