Die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den USA haben sich mit diesen Daten etwas nach hinten verschoben, ergänzte ein Marktbeobachter. Das komme gut an den Börsen an, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälern.