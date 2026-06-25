Der Dow zog zuletzt um 1,5 Prozent auf 52.612 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 7.391 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 29.365 Punkte nach oben./la/jha/

(AWP)