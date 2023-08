Der Dow Jones Industrial hat seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Der Leitindex legte am Freitag nach einem durchwachsenen Handelsstart zuletzt um 0,14 Prozent auf 35 223,77 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus vom 0,5 Prozent an.

11.08.2023 19:50