Nach zuletzt sechs Gewinntagen in Folge hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag weitere moderate Gewinne eingefahren. Im frühen Handel stieg der New Yorker Leitindex um 0,14 Prozent auf 39 112,97 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor hingegen 0,21 Prozent auf 18 047,82 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 notierte quasi unverändert beim Stand von 5188,12 Zählern.