Der technologielastige Nasdaq 100 gab dagegen um 0,28 Prozent auf 17 445 Punkte weiter nach. Am Vortag waren besonders die Papiere aus der Chip-Industrie unter Druck geraten, dies setzte sich am Donnerstag fort. NXP Semiconductors , Applied Materials und Qualcomm verloren an Boden. Der marktbreite Index S&P 500 lag mit 0,12 Prozent im Plus bei 5027 Zählern.