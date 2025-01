An der Nasdaq erklommen Nvidia im frühen Handel ein Rekordhoch und übernahmen im Rennen um das weltweit wertvollste Unternehmen kurzzeitig die Führung von Apple . Doch die Rally verblasste, denn die Aktien hatten es in der Folge schwer, im Plus zu bleiben. Konzernchef Jensen Huang hatte auf einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas neue Prozessoren vorgestellt, mit denen sich Nvidia in puncto Künstliche Intelligenz die Marktführerschaft sichern will./tih/he