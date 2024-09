Der marktbreite S&P 500 büsste 0,03 Prozent auf 5552,52 Punkte ein, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,16 Prozent auf 19268,20 Punkte stieg. Tags zuvor hatte eine deutliche Erholung des Spezialisten für KI-Computerchips Nvidia die Laune im Techsektor wieder gehoben. Die Nvidia-Aktien knüpften am Donnerstag mit plus 2,1 Prozent an ihre Erholung an.