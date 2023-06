In New York notierte der Dow Jones Industrial zuletzt kaum verändert bei 33 737,22 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den grössten Wochenverlust seit Anfang März verbucht. Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,3 Prozent auf 4337,23 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,1 Prozent auf 14 733,67 Punkte.