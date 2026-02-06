Anders als noch über weite Strecken der vergangenen Jahre versuchen die Anleger neuerdings stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. Zudem hinterfragen sie immer häufiger milliardenschwere Investitionen in den neuen Megatrend. Nach Alphabet und Meta , die am Freitag beide deutlich nachgaben, ist Amazon der nächste Grosskonzern, bei dem diese erst einmal überhaupt nicht gut ankommen. Die Titel des Handelsriesen sackten um mehr als acht Prozent ab.