Unter den Standardwerten ging der Blick vor allem auf Nike . Der Sportwarenkonzern übertraf mit seinem Quartalsbericht überwiegend die Erwartungen. Dennoch wies der Adidas -Rivale auf eine insgesamt trübe Branchenstimmung hin. Analysten kommentierten zwar als besonders enttäuschend die gesenkte Umsatzprognose, doch sei das Ergebnisziel je Aktie beibehalten worden, hiess es etwa von der Bank of America. Dass die Aktie um 2,4 Prozent stieg, dürfte aber auch der vorangegangenen Kursschwäche geschuldet sein. Erst vor wenigen Tagen war sie mit 40 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 12 Jahren gesackt.