Die Standardwerte an der Wall Street sind kaum verändert in die neue Börsenwoche gestartet. Dagegen ging es für die technologielastige US-Börse Nasdaq deutlich nach unten. Die Tech-Titel stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie weiter unter Druck. Hinzu kommt eine gewisse Verunsicherung durch wieder steigende Ölpreise, nachdem der Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Strasse von Hormus weiter eskaliert.