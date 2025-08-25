Unter den Standardwerten im Dow verblasste die jüngste Euphorie über eine mögliche Zinssenkung im September wieder ein Stück weit. Sorgen wegen Zöllen und den damit verbundenen Inflationsrisiken könnten erneut die Oberhand gewinnen, hiess es. Neben Nvidia gab es mit Nike und Apple nur zwei weitere Gewinner im Dow, während die Pharmakonzerne Amgen und Merck & Co in einem schlechten Branchenumfeld ganz hinten auftauchten.