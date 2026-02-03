In der Pharmabranche schaffte Merck & Co nach Geschäftszahlen ein Kursplus von 2,2 Prozent. Die Papiere von Davita sprangen sogar um 23 Prozent hoch. Laut der britischen Bank Barclays treiben die Aktienrückkäufe des Dialyseanbieters den Gewinn je Aktie an. Dagegen sanken Pfizer -Titel um 2,6 Prozent. Hier lag der Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal laut Händlern deutlich unter der Markterwartung.