An der Nasdaq setzten die Aktien von Tesla ihre Talfahrt mit einem Minus von vier Prozent verstärkt fort. Der Elektroauto-Hersteller senkte seine Preise in China erneut. Zudem stoppt das Unternehmen die Produktion in Grünheide bei Berlin für rund zwei Wochen weitgehend, nachdem sich wegen der Konflikte im Roten Meer die Transportwege verschoben haben und so Lücken in den Lieferketten entstehen.