Unter den Einzelwerten stiegen Microsoft an der Dow-Spitze um gut zwei Prozent. Der Softwareriese entging mit Zugeständnissen an die Europäische Union (EU) einer drohenden Wettbewerbsstrafe. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission waren zuvor bei einer Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass Microsoft seine Marktmacht regelwidrig zur Unterstützung seiner Kommunikationsplattform Teams nutzt. Auslöser für das Verfahren war eine Beschwerde des Konkurrenten Slack im Sommer 2020. Jüngst hatten neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen die Europäische Union nach einer Milliardenstrafe gegen Google-Mutter Alphabet für Schlagzeilen gesorgt.