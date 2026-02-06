Neuerdings versuchen die Anleger stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. Zudem hinterfragen sie immer häufiger milliardenschwere Investitionen in den neuen Megatrend. Nach Alphabet und Meta , die am Freitag an ihre jüngsten Verluste anknüpften, ist Amazon der nächste Grosskonzern, bei dem die Unsummen überhaupt nicht gut ankommen. Den Spitzeneinbruch um zehn Prozent verringerten die Aktien des Handelsriesen zuletzt auf 6,8 Prozent.