Der Dow stieg am Montag um 1,2 Prozent auf 53.090 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 7.574 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 28.591 Punkte nach oben./la/he

(AWP)