An den US-Börsen nimmt die jüngste Erholung des Dow Jones Industrial am Mittwoch zunächst eine Auszeit. Der Leitindex, der zuletzt vier Börsentage in Folge gestiegen war, bewegte sich im frühen Handel mit 38 464,73 Punkten nah am Vortagsschlusskurs. Für den Wall-Street-Index bedeutete dies einen Abschlag von 0,10 Prozent.