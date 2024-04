Tesla und Chipwerte haben am Mittwoch die Erholung der US-Technologiewerte weiter vorangetrieben. An der Wall Street jedoch nahm die jüngste Erholung des Dow Jones Industrial zunächst eine Auszeit. Der Leitindex, der zuletzt vier Börsentage in Folge gestiegen war, bewegte sich im frühen Handel mit 38 471,39 Punkten nah am Vortagsschlusskurs. Der Wall-Street-Index lag mit 0,08 Prozent im Minus.