Kommentare aus den Reihen der US-Notenbank Fed zur Zinsentwicklung haben die US-Börsen am Dienstag etwas ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der im frühen Handel sein Rekordhoch bis auf fast 50.513 Punkte hochgeschraubt hatte, stand zuletzt nur noch mit 0,13 Prozent im Plus bei 50.199 Punkten.